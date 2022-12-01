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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 3,7%


14:45 01.12.2022

Страховые организации республики за январь-октябрь 2022 года собрали 1499,0 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за десять месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,7%.

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2022 года страховые взносы составили 973,0 млн рублей, что на 23,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2022 года – 526,0 млн рублей, что на 29,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 64,9% (за январь-октябрь 2021 года – 65,7%).

За январь-октябрь 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 005,1 млн рублей, что на 152,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2022 года составил 67,1% (за январь-октябрь 2021 года – 59,0%).
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