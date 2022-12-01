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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ ТРАЕКТОРИЮ ЭКСПОРТА В ОКТЯБРЕ
13:55 01.12.2022
В октябре 2022 года экспорт вернулся на восстановительную траекторию и вырос на 3,5% (+123 млн долларов) к сентябрю текущего года. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Беларуси.
Кроме того, отмечает ведомство, его октябрьские объемы достигли рекордных в текущем году 3,6 млрд долларов, что выше среднего значения экспорта 2021 года – одного из самых успешных с точки зрения внешней торговли.
Наибольшая прибавка получена по поставкам инвестиционных товаров – на 5,4% к сентябрьским показателям, рост по промежуточным составил 3%, потребительским – 2,7%.
По итогам десяти месяцев сохраняется профицит во внешней торговле товарами – «плюс» 0,4 млрд долларов. Это на 1,9 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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