В Могилевской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 4819,1 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,7 рубля против 13,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 4432,9 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 3263,1 млн рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 215,8 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.