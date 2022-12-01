Национальное агентство инвестиций и приватизации инициировало пилотный проект по созданию сети индустриальных парков в промышленных городах республики, который поможет зарубежным и отечественным инвесторам быстро открыть бизнес в Беларуси.

На форуме «Неделя бизнеса-2022» начальник отдела регионального развития Алексей Половиков презентовал проект представителям малого и среднего бизнеса — потенциальным резидентам парков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, сеть индустриальных парков покроет города и районы с численностью более 80 тысяч человек во всех областях страны. Такая система поможет закрыть практически все вопросы, с которыми неизбежно сталкивается бизнес: подключение к сетям, благоустройство и обслуживание инженерной инфраструктуры, грузовая логистика, работа с контрольными и надзорными органами, ремонт и обслуживание техники, доставка сотрудников, продвижение продукции, подбор персонала и многие другие.

«Главная цель, которую мы преследуем, — это повышение привлекательности инвестирования в промышленность на территории республики. Формат индустриальных парков поможет организовать производственный процесс в короткие сроки, снизить издержки и риски за счет готовой инфраструктуры, земельного участка, производственных, складских и офисных помещений», - объяснил Алексей Половиков.

Сейчас идет разработка предпроектной документации двух парков в Брестской области. На территории Барановичей планируется создать индустриальный парк со специализацией в области машино- и приборостроения. Его стартовая площадь составляет 13,2 гектаров с возможностью расширения до 90 гектаров. На территории Пинска будет построен индустриальный парк для биотехнологических предприятий площадью около 50 гектаров. Ожидается, что первые производственные корпуса будут готовы к эксплуатации в 2024 году.

«Важно отметить, что проект закрывает потребности не только частного бизнеса, но и государства. В первую очередь это создание рабочих мест и повышение доходов в бюджет за счет генерации налогов резидентами. Следовательно, улучшится и социально-экономическое развитие регионов», - отметил Алексей Половиков.

Для резидентов индустриальных парков планируется создать совместную локальную таможенную зону, железнодорожный и автомобильный узел, специализированный образовательный центр. Кроме того, предприятия смогут воспользоваться льготным преференциальным режимом свободной экономической зоны.