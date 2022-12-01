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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ РУХНУЛ НА 17,4%


12:59 01.12.2022

Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-октябре 2022 г. составил 1645,4 млн. тонно-километров, или 82,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-октябре 2022 г. составил 811,8 млн пассажиро-километров, или 107,7% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 111,2 млн человек, или 95,4% к январю-октябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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