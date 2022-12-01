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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ ЗАДЕРЖАНА РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО ТУРАГЕНТСТВА
12:54 01.12.2022
Столичные оперативники БЭП выявили регулярные факты хищений наемным директором турагентства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД Беларуси, 32-летняя женщина получала от клиентов наличные, однако на протяжении года не вносила их на расчетный счет учредителя. Похищенное она тратила на личные нужды, в том числе купила в Минской области дом за 70 тысяч долларов.
При задержании по месту жительства фигурантки обнаружено и изъято не менее 50 тысяч долларов. Общий ущерб от ее преступной деятельности составляет более 450 тысяч рублей.
Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
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