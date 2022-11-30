ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», входящий в состав холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в текущем году активно осваивает новую производственную нишу – создание отечественных машин скорой медицинской помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, базовое шасси изготовлено на заводе холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – ОАО «Брестмаш». При реализации проекта завод «МАЗ-Купава» сделал акцент на создание современной машины для комфортной работы медицинского персонала. Все тонкости внутренней планировки и комплектации были согласованы и разработаны с учетом пожеланий Министерства здравоохранения Беларуси.

Кроме того, отечественные машины скорой помощи оснащены оборудованием с учетом требований по «ковидным» ограничениям: система выдвижения кислородных баллонов позволяет оперативно произвести их замену без дополнительных манипуляций с другим медицинским оборудованием, между кабиной и салоном автомобиля установлена герметичная перегородка.

Заказ на такие машины уже поступил от Министерства здравоохранения, программа рассчитана на три года. Первые машины поступят на службу белорусских медиков до конца текущего года.

Заказы на белорусские «скорые» поступают и из Российской Федерации. Во время недавнего визита в Беларусь вице-губернатору Санкт-Петербурга Кириллу Полякову на заводе «МАЗ-Купава» в числе ассортимента выпускаемой продукции были представлены и автомобили скорой медицинской помощи. В настоящее время прорабатывается возможность передачи в тестовую эксплуатацию небольшой партии таких машин.