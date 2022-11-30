В январе-октябре 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 12251,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99%, в обрабатывающей промышленности – 93,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,4% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,5%.

Индекс промышленного производства за октябрь 2022 г. к сентябрю 2022 г. составил 101,3%.