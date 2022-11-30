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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ПОДНЯТЬ СТАВКУ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С 18% ДО 20%
12:06 01.12.2022
Минфин Беларуси предлагает поднять ставку налога на прибыль с 18% до 20%. Об этом журналистам сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, поясняя за счет чего планируется закрыть дефицит бюджета в 2023 году.
"Основные доходы бюджета традиционно формируются за счет налоговых доходов. Это наши налоговые платежи. Как показывает текущий год, идут они не так плохо, как казалось изначально. Платежи идут равномерно. Для того чтобы дополнительно сконсолидироваться, мы предлагаем поднять ставку налога на прибыль с 18% до 20%. Это также позволит дополнительные источники сгенерировать", - сказал чиновник.
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