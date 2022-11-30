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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ПОГРАНПОЛОСЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
11:50 01.12.2022
Госпогранкомитет Беларуси продлил до 1 марта 2023 года ограничения въезда (входа), временного пребывания граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в указанный период времени приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов.
При этом ограничения не распространяются на собственников земельных участков, лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.
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