ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,8%

11:38 01.12.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-октябрь 2022 года в текущих ценах составил 12607,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 2,8% к уровню января-октября 2021 г.