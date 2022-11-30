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ЭКОНОМИКА РБ


РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ


11:16 01.12.2022

Реализация социальных инициатив в регионах доказала свою экономическую эффективность. К такому выводу пришли участники семинара «Результаты, опыт и перспективы реализованных социально-значимых инициатив», который прошел с 28 по 30 ноября 2022 года в рамках реализации проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в нем приняли участие представители социально значимых инициатив из 12 пилотных районов проекта. В процессе интерактивной презентации участники мероприятия поделились результатами реализации инициатив, обсудили возможности сотрудничества.

В рамках семинара состоялся круглый стол «Презентация результатов реализации в рамках Проекта механизма Фонда поддержки предпринимательских социальных инициатив», в котором приняла участие национальный координатор проекта Ирина Бабаченок.

Участники мероприятия отметили, что выработка критериев отнесения деловой инициативы к социальному предпринимательству и закрепление на законодательном уровне понятия социальное предпринимательство позволит социальным предприятиям участвовать в программах государственной поддержки.

Кроме того, центры поддержки социального предпринимательства могли бы взять на себя большую часть административной работы на начальном этапе развития предприятия и стать импульсом в развитии социального предпринимательства в стране.

Всего в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» поддержку и финансирование получила 31 инициатива в области социального предпринимательства. Общая сумма финансирования составила $1,6 млн.

Более 10 тысяч человек приняли участие в мероприятиях инициатив, повысили свой потенциал в сфере предпринимательства, освоили новые профессии, приобрели новые навыки и компетенции. В реализацию инициатив были вовлечены 111 партнеров. Социально-значимыми инициативами создано более 200 рабочих мест, в том числе для людей с инвалидностью.
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