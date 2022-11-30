В январе-октябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3090,5 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 1,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2486,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 1,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 164,6 тыс. тонн, молока – 592,4 тыс. тонн, яиц получено 280 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,8% молока и 80,7% производства яиц.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 510,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 168,8 тыс. голов. Численность свиней составила 149 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1017 тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем в 2021 году. Средняя урожайность получена 30 центнеров с одного гектара убранной площади против 26,4 центнера в предыдущем году. Рапса намолочено 57,1 тыс. тонн при средней урожайности 13,3 центнера.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2022 г. накопано картофеля 138,1 тыс. тонн, или в 1,5 раза больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 313 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 271 центнер).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 82,6% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 13,7 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем на 1 ноября 2021 г., при средней урожайности 264 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 129 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 82,9% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 265,2 тыс. тонн, или 115,4% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 331 центнер с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 330 центнеров).

Кукуруза на зерно убрана с 43,2% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 82,4 тыс. тонн при средней урожайности 58,1 центнера.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 232,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 61,1 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 94,1 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1460,8 тыс. тонн кормовых единиц, или 105,8% к 1 ноября 2021 г., из них кормов из трав – 1046,4 тыс. тонн (104,6%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26,3 центнера кормовых единиц, что на 5,6% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, кормов из трав – 27,2 центнера (на 7,1% больше).