За январь-сентябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,6%, рентабельность продаж – 7,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 3720,5 млн рублей, в том числе просроченная – 1012,1 млн рублей, или 27,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 6477,9 млн рублей, в том числе просроченная – 962,4 млн рублей, или 14,9% от общего объема кредиторской задолженности.