В столичной системе теплоснабжения повысили температуру в связи с похолоданием.

«По данным синоптиков, предстоящей ночью и в последующие сутки температура воздуха опустится до -10°С. В связи с этим температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях столицы будет повышена с 76 до 90-93 градусов», - говорится в сообщении Минэнерго.

Как отмечают в «Минских тепловых сетях», задания на изменение температурного режима в системе теплоснабжения выдаются заранее - на основании прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Регулирование oтпуска тепла обеспечивается за счет изменения тeмпературы теплоносителя и его объема.

При недостаточном отоплении в квартире потребителям необходимо обращаться в свои жилищно-эксплуатационные организации для настройки внутридомовой системы или оставлять обращения в контакт-центре "115.бел".