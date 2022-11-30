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ЭКОНОМИКА РБ
В СТОЛИЧНОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОВЫСИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ В СВЯЗИ С ПОХОЛОДАНИЕМ
09:34 01.12.2022
В столичной системе теплоснабжения повысили температуру в связи с похолоданием.
«По данным синоптиков, предстоящей ночью и в последующие сутки температура воздуха опустится до -10°С. В связи с этим температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях столицы будет повышена с 76 до 90-93 градусов», - говорится в сообщении Минэнерго.
Как отмечают в «Минских тепловых сетях», задания на изменение температурного режима в системе теплоснабжения выдаются заранее - на основании прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Регулирование oтпуска тепла обеспечивается за счет изменения тeмпературы теплоносителя и его объема.
При недостаточном отоплении в квартире потребителям необходимо обращаться в свои жилищно-эксплуатационные организации для настройки внутридомовой системы или оставлять обращения в контакт-центре "115.бел".
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