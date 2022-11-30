Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) январе-сентябре 2022 г. составили 95,3% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 8,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,8%.