Власти Беларуси планируют с 1 января 2023 года повысить месячную минимальную заработную плату на 14,6% до 554 рублей. Об это сегодня сообщил премьер-министр Роман Головченко в парламенте.

«Правительство в ближайшее время примет решение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы в размере 554 рублей», - сказал он.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 483,17 рубля.