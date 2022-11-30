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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ПОВЫСИТСЯ НА 14,6%
18:25 30.11.2022
Власти Беларуси планируют с 1 января 2023 года повысить месячную минимальную заработную плату на 14,6% до 554 рублей. Об это сегодня сообщил премьер-министр Роман Головченко в парламенте.
«Правительство в ближайшее время примет решение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы в размере 554 рублей», - сказал он.
В настоящее время минимальная зарплата составляет 483,17 рубля.
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