Комитет госконтроля Гомельской области продолжает мониторинг соблюдения сельхозорганизациями технологических регламентов содержания и кормления крупного рогатого скота, повышения эффективности его выращивания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, в ноябре текущего года его результаты показали, что работа по наведению порядка в АПК области пока недостаточна. В отдельных хозяйствах по-прежнему допускаются различные нарушения, в том числе способствующие непроизводительному выбытию поголовья.

Так, в более чем в 20 хозяйствах 10 районов выявлена неготовность отдельных животноводческих помещений к зимне-стойловому содержанию скота (необходимость проведения ремонта или утепления кровель, дверей, ворот в сараях, их дезинфекции, восстановления либо устройства ограждения на фермах и др.).

Имеют место и недостатки в организации кормления животных. К примеру, в отдельных хозяйствах Рогачевского, Петриковского и Кормянского районов выявлена нехватка стартерных комбикормов для телят, Ветковского и Добрушского районов – не обеспечение надлежащей выпойки молозивом молодняка.

Не в полной мере решаются вопросы сбалансированности рационов, допускаются ненадлежащее хранение травяных кормов, нарушения технологических и ветеринарно-санитарных требований к содержанию крупного рогатого скота. Такие факты установлены в хозяйствах Гомельского, Ветковского, Добрушского, Кормянского, Рогачевского и Петриковского районов.

Об актуальности соблюдения сельхозорганизациями региона технологических регламентов содержания и кормления скота свидетельствуют и отчетные данные – в ряде районов области допущен рост падежа по итогам января-октября. При этом в отдельных хозяйствах темпы роста падежа скота существенны.

По результатам контроля органам государственного управления внесены предложения по недопущению нарушений, привлечению виновных к ответственности. Бóльшая часть нарушений оперативно устранена, меры дисциплинарного либо материального взыскания применены к 28 должностным лицам сельхозорганизаций и райсельхозпродов.