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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ В III КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1841,8 В МЕСЯЦ


17:46 30.11.2022

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в III квартале 2022 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1841,8 в месяц (во II квартале - Br1781,6).

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в городах и поселках городского типа – Br1923,5 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1579,6 в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1750 в месяц, из которых Br1293,9 (73,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,7%, на покупку непродовольственных товаров – 34,9%, на оплату услуг – 24%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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