Ярмарка вакансий 8 декабря пройдет в Могилеве (ул. Космонавтов, 17). Об этом сообщает сайт Могилевского городского исполнительного комитета

Как рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома, в ярмарке, которая пройдет с 11.00 до 12.00, примут участие такие предприятия, как ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского районов Могилева, «Моготекс», «Ольса», «Лента», ДМП, Могилевский вагоностроительный завод, «Зенит», Ленинский Могилева отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь и другие.

В ходе ярмарки у могилевчан будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.