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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ СОСТОИТСЯ 8 ДЕКАБРЯ В МОГИЛЕВЕ
17:19 30.11.2022
Ярмарка вакансий 8 декабря пройдет в Могилеве (ул. Космонавтов, 17). Об этом сообщает сайт Могилевского городского исполнительного комитета
Как рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома, в ярмарке, которая пройдет с 11.00 до 12.00, примут участие такие предприятия, как ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского районов Могилева, «Моготекс», «Ольса», «Лента», ДМП, Могилевский вагоностроительный завод, «Зенит», Ленинский Могилева отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь и другие.
В ходе ярмарки у могилевчан будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места.
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