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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ПРОВЕЛИ В БОРИСОВСКОЙ ЦРБ


16:50 30.11.2022

В Борисовской ЦРБ провели первую операцию по установке электрокардиостимулятора. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Еще недавно, такую помощь жителям Борисовского района могли оказать только в Минске. А сегодня в Борисовском регионе совершен, можно сказать, медицинский прорыв», - говорится в сообщении.

Как рассказал врач рентгеноваскулярный хирург Борисовской ЦРБ Евгений Ковач, «операция прошла успешно. Все сделано четко, без волнений». Он рассказал, что в подобных операциях он уже ассистировал в РНПЦ «Кардиология», когда проходил стажировку по имплантации постоянных электрокардиостимуляторов.

Конечно, первое оперативное вмешательство прошло с командой профессионалов: для оказания такой помощи из Минска прибыла команда - врач кардиохирург-аритмолог ГУ РНПЦ «Кардиология» Олег Коваленко, врач-анестезиолог-реаниматолог Юлия Суханицкая, операционная медсестра Екатерина Вечерская, медсестра анестезист Светлана Баринова, рентгена-лаборант Константин Румянцев.

Сегодня были запланированы две операции: для жительницы города Борисова, которой она показана по клинической картине заболевания и жительнице города Крупки, ставшей пациенткой Борисовской ЦРБ по экстренным жизненным показаниям.

«Такие оперативные вмешательства, безусловно, новый этап для Борисовского здравоохранения – это новые возможности как для населения нашего, так и близлежащих районов, - отметил главный врач Борисовской центральной районной больницы Александр Дрозд. - Ведь, на базе Борисовской ЦРБ создается восточно-территориальный центр специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Стремимся к тому, чтобы в скором времени у борисовчан и жителей близлежащих регионов отпала необходимость обращаться за медицинской помощью в столицу. Все необходимое для полного обследования и лечения будет сосредоточено на базе нашего учреждения».
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