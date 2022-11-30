Национальное кадастровое агентство совместно с Государственным музеем истории белорусской литературы создали новые слои на публичной кадастровой карте под единым названием «Беларусь литературная».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, первый слой «Литературные музеи» содержит сведения о местоположении 32 музеев белорусских литераторов с указанием адресов, названий на русском и белорусском языках, фотографий и ссылок на сайт.

«В свою очередь слой «Улицы, названные в честь литераторов» включает 994 элемента по всей Беларуси. Его удалось создать благодаря сопоставлению геоданных из реестра улиц и дорог и списков белорусских литераторов в исторической ретроспективе.

Публичная кадастровая карта – геоинформационная система, предназначенная для ознакомления землепользователей, иных заинтересованных лиц с пространственными и другими данными из реестров и регистров государственного земельного кадастра. На сегодня на карте уже более 30 слоев, функционируют мобильная версия и личный кабинет пользователя.