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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЛОЙ «БЕЛАРУСЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ»
15:50 30.11.2022
Национальное кадастровое агентство совместно с Государственным музеем истории белорусской литературы создали новые слои на публичной кадастровой карте под единым названием «Беларусь литературная».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, первый слой «Литературные музеи» содержит сведения о местоположении 32 музеев белорусских литераторов с указанием адресов, названий на русском и белорусском языках, фотографий и ссылок на сайт.
«В свою очередь слой «Улицы, названные в честь литераторов» включает 994 элемента по всей Беларуси. Его удалось создать благодаря сопоставлению геоданных из реестра улиц и дорог и списков белорусских литераторов в исторической ретроспективе.
Публичная кадастровая карта – геоинформационная система, предназначенная для ознакомления землепользователей, иных заинтересованных лиц с пространственными и другими данными из реестров и регистров государственного земельного кадастра. На сегодня на карте уже более 30 слоев, функционируют мобильная версия и личный кабинет пользователя.
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