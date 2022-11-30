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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАВОВОЙ ТУРНИР «СИЛА ЗАКОНА»
15:28 30.11.2022
1 декабря стартует II Республиканский правовой турнир для старшеклассников «Сила Закона», приуроченный ко Дню юриста.
Как сообщает Национальный правовой портал, мероприятие проводится с целью правового просвещения обучающихся II ступени базового образования (9 классы) и III ступени общего среднего образования (10-11 классы) и направлено на:
повышение интереса обучающихся к законодательству;
пропаганду правовой культуры;
углубление теоретических знаний и практических умений, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних;
активизацию общественности к деятельности по правовому просвещению;
развитие навыков использования современных технологий.
Интеллектуальное состязания пройдет в три этапа: районный – с 1 по 6 декабря; областной – 14 декабря; республиканский – 21 декабря.
С подробной информацией можно ознакомиться на Детском правовом сайте.
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