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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАВОВОЙ ТУРНИР «СИЛА ЗАКОНА»


15:28 30.11.2022

1 декабря стартует II Республиканский правовой турнир для старшеклассников «Сила Закона», приуроченный ко Дню юриста.

Как сообщает Национальный правовой портал, мероприятие проводится с целью правового просвещения обучающихся II ступени базового образования (9 классы) и III ступени общего среднего образования (10-11 классы) и направлено на:

повышение интереса обучающихся к законодательству;

пропаганду правовой культуры;

углубление теоретических знаний и практических умений, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних;

активизацию общественности к деятельности по правовому просвещению;

развитие навыков использования современных технологий.

Интеллектуальное состязания пройдет в три этапа: районный – с 1 по 6 декабря; областной – 14 декабря; республиканский – 21 декабря.

С подробной информацией можно ознакомиться на Детском правовом сайте.
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