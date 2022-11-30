ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАВОВОЙ ТУРНИР «СИЛА ЗАКОНА»

15:28 30.11.2022 1 декабря стартует II Республиканский правовой турнир для старшеклассников «Сила Закона», приуроченный ко Дню юриста. Как сообщает Национальный правовой портал, мероприятие проводится с целью правового просвещения обучающихся II ступени базового образования (9 классы) и III ступени общего среднего образования (10-11 классы) и направлено на: повышение интереса обучающихся к законодательству; пропаганду правовой культуры; углубление теоретических знаний и практических умений, касающихся прав и обязанностей несовершеннолетних; активизацию общественности к деятельности по правовому просвещению; развитие навыков использования современных технологий. Интеллектуальное состязания пройдет в три этапа: районный – с 1 по 6 декабря; областной – 14 декабря; республиканский – 21 декабря. С подробной информацией можно ознакомиться на Детском правовом сайте.