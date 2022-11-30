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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ РАБОТАЕТ НАД РАСШИРЕНИЕМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
15:07 30.11.2022
Гомельская область активно работает над расширением межрегионального взаимодействия. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Так, с начала года география поставок продукции предприятий Гомельской области насчитывает 88 стран, есть и новые рынки – это Алжир, Колумбия, Палестина, Перу, Сирия. Экспорт услуг осуществлялся в 136 государств.
В рамках проводимой предприятиями работы по переориентации товарных потоков на Восток и в Азию область нарастила поставки в Россию – на 46,5%, в Египет – в 7,5 раза, в Армению – в 5,2 раза, в Турцию – почти в 2 раза, за счет предприятий деревообработки и обойной продукции более чем в 2,5 раза в Азербайджан и в полтора раза в Узбекистан.
Как неоднократно отмечал председатель облисполкома Иван Крупко, в этом году проведен ряд переговоров и встреч с деловыми кругами Брянской области, отработали перспективы торгово-экономического сотрудничества с Республикой Башкортостан. В ближайшее время планируется обсудить вопросы расширения сотрудничества с Кировской областью.
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