ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПРОСЕЛ НА 1,1%


13:56 30.11.2022

В Гродненской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 5 524,1 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18 рублей против 15,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 4 919,8 млн рублей, или 100,01% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 3 372,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,6% к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 283,9 млн рублей, или 102,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.11.2022
валюта курс
EUR 2.5083
USD 2.4349
RUB 3.9769
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5028 -0.0055
USD 2.4325 -0.0024
RUB 3.9862 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5090
USD 2.4300 2.4350
RUB 3.0000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 30.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0260 1.0350
EUR/RUB 63.0000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте