В Гродненской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 5 524,1 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18 рублей против 15,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 4 919,8 млн рублей, или 100,01% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 3 372,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,6% к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 283,9 млн рублей, или 102,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.