|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПРОСЕЛ НА 1,1%
13:56 30.11.2022
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 5 524,1 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18 рублей против 15,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 4 919,8 млн рублей, или 100,01% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 3 372,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,6% к уровню января-октября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 283,9 млн рублей, или 102,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
Курсы в банках
на 30.11.2022
Конвертация в банках
на 30.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте