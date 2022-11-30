Факт незаконного ввоза на территорию Беларуси крупной партии автолампочек пресекли сотрудники Оперативной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, фактическую стоимость товаров занизили в 25 раз.

Грузовик, принадлежащий узбекскому перевозчику, пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Каменный Лог». По представленным к оформлению документам в автомобиле перевозили более 170 тыс. лампочек для авто торговой марки OSRAM стоимостью порядка 20 тыс. рублей. При проверке в отношении стоимостных характеристик заявленных товаров установлено, что реальная стоимость автолампочек составляет более 530 тыс. рублей.

По данном факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Нарушителю грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.