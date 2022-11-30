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ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 170 ТЫС. АВТОЛАМПОЧЕК
13:22 30.11.2022
Факт незаконного ввоза на территорию Беларуси крупной партии автолампочек пресекли сотрудники Оперативной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, фактическую стоимость товаров занизили в 25 раз.
Грузовик, принадлежащий узбекскому перевозчику, пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Каменный Лог». По представленным к оформлению документам в автомобиле перевозили более 170 тыс. лампочек для авто торговой марки OSRAM стоимостью порядка 20 тыс. рублей. При проверке в отношении стоимостных характеристик заявленных товаров установлено, что реальная стоимость автолампочек составляет более 530 тыс. рублей.
По данном факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Нарушителю грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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