Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-октябре 2022 г. составил 2100,8 млн тонно-километров, или 72,9%к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за десять месяцев текущего года составил 651,6 млн пассажиро-километров, или 105,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 87,2 млн человек, или 98,5% к январю-октябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.