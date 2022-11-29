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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УПАЛО НА 6,5%
11:59 30.11.2022
В январе-октябре 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 15 425,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,5% к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,3%, в обрабатывающей промышленности – 95,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 86% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 94,3%.
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