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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» СОСТОИТСЯ 16 ДЕКАБРЯ


11:45 30.11.2022

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии» состоится 16 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, мероприятие, участие в котором примут специалисты из разных стран, посвящено 100-летию со дня рождения академика НАН Игнатия Антонова.

Конференция посвящена актуальной проблеме − современным возможностям диагностики и лечения различной патологии нервной системы. Ведущие ученые поделятся опытом исследований, проводимых при поддержке Минздрава Беларуси, а также расскажут о результатах своих работ.

Конференция станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного сообщества, развития международного сотрудничества.

Обмен опытом на конференции с участием ведущих специалистов в области неврологии и нейрохирургии позволит выработать организационные и практические решения для повышения качества оказания специализированной помощи пациентам с различной неврологической и нейрохирургической патологией в Республике Беларусь.

Игнатий Петрович Антонов - академик НАН Беларуси, член-корреспондент Российской АМН, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, народный врач Беларуси, директор НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии с 1962 по 1998 гг.

Многие достижения НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии связаны с многолетней и плодотворной деятельностью Игнатия Антонова. Значительным вкладом в медицинскую науку явились его исследования по изучению клиники, диагностики и лечения цистицеркоза головного мозга, вопросам семиотики, диагностики и лечения гипоталамических нарушений.
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