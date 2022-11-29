ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 3,6%

11:32 30.11.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-октябрь 2022 г. в текущих ценах составил 17 429,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,6% меньше к уровню января-октября 2021 г.