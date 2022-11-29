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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПРЕДСТАВИЛ ЭЛЕКТРОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
11:16 30.11.2022
Минский автомобильный завод представил модели работающей на электричестве пассажирской техники на Международной выставке BWEXPO-2022, которая проходит с 29 ноября по 1 декабря в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке демонстрируется электробус МАЗ 303Е20 большого класса, предназначенный для перевозки пассажиров по городским маршрутам и городской троллейбус третьего поколения МАЗ 303Т20.
Электробус МАЗ 303Е20 собран из «антисанкционных» комплектующих белорусского и российского производства и оснащен тяговым оборудованием с системой управления двигателя, тяговыми аккумуляторными батареями и мультиплексной системой производства российской компании «Итэлма». Рабочее место водителя, включая приборную панель, также российского производства. Каркас электробуса, передняя ось – производства МАЗ, алюминиевые профили, применяемый в обшивке пластик и облицовочные материалы, детали интерьера и экстерьера, сиденья, шины, комплектующие электрооборудования, информационные табло, остекление и многое другое – белорусского производства. Компании Беларуси также разработали программные продукты и отвечали за инжиниринг.
Внутри предусмотрен мощный кондиционер с функцией обогрева также белорусского производителя.
Второй новинкой Минского автомобильного завода, демонстрируемой на выставке в Москве, стал троллейбус МАЗ 303Т20 большого класса пассажировместимостью 82 человека. Внешне троллейбус мало чем отличается от автобусов МАЗ третьего поколения и электробусов МАЗ. Модель оборудована асинхронным электродвигателем номинальной мощностью 155 кВт, емкость гибридных суперконденсаторов составляет 36кВт/ч. Специалисты определяют срок службы суперконденсаторов в 20000 циклов. Запас автономного хода составляет от 20 до 50 км. В троллейбусе новой модели предусмотрено 30 мест для сидения, из них 14 – на низком полу.
В первый день работы выставки продукция Минского автомобильного завода стала двукратным победителем Гран-при «За рулем-2022», проводимого в рамках этого масштабного мероприятия.
Так, модель МАЗ 206045 стала победителем в номинации «Автобусы малого и среднего класса», а модель МАЗ 203047 признана лучшим автобусом большого класса Гран-при «За рулем-2022: коммерческие автомобили».
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