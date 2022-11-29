В январе-октябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5265,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем –октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 6,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 297 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 236,3 тыс. тонн, молока – 1 206,7 тыс. тонн, яиц получено 395,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 82% производства яиц.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 681,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219,3 тыс. голов. Численность свиней составила 582,3 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1 546,3 тыс. тонн, что на 37,2% больше, чем в 2021 году, средняя урожайность получена 49,4 центнера с одного гектара убранной площади против 35,3 центнера в предыдущем году. Рапса намолочено 235,9 тыс. тонн (на 38% больше) при средней урожайности 35,1 центнера (в 2021 году – 28,8 центнера).

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2022 г. накопано картофеля 116,5 тыс. тонн, или 113,7% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 325 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 303 центнера).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 69,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 25 тыс. тонн, что на 17,9% больше, чем на 1 ноября 2021 г., при средней урожайности 337 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 292 центнера).

Свекла сахарная убрана с 75% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 1 022,3 тыс. тонн, или 112,5% к соответствующей дате 2021 г., при средней урожайности 504 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 534 центнера).

Кукуруза на зерно убрана с 71% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 259,3 тыс. тонн при средней урожайности 89,3 центнера.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 229,7 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 74,5 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 94,8 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 718,5 тыс. тонн кормовых единиц, или 106,8% к 1 ноября 2021 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 42,9 центнера кормовых единиц, что на 9,4% больше, чем на соответствующую дату 2021 года.