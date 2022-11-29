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ЭКОНОМИКА РБ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В МИНСКЕ НАЧНУТ РАБОТАТЬ С 17 ДЕКАБРЯ
10:50 30.11.2022
С 17 декабря в Минске начнут работу рождественские ярмарки. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
«Самая большая городская ярмарка – на площадке у Дворца спорта. Она будет работать с 17 декабря по 15 января. Вторая локация – Октябрьская площадь. Период работы: с 17 декабря по 7 января. В новогоднюю ночь эти ярмарки будут работать до 4 часов утра. Новой локацией является Верхний город, с учетом проводимых там культурных мероприятий ярмарка будет работать с 25 декабря по 7 января. В этом году ярмарка развернется и в Раковском предместье», - рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
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