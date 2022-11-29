Выполнение прогнозных показателей экономического развития Беларуси на 2023 год обеспечит выход на параметры Программы-2025. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя основные показатели прогноза социально-экономического развития страны на будущий год, утвержденные указом № 411 от 28 ноября 2022 года.

По его словам, успешная адаптация белорусских предприятий к действующим вызовам позволила планировать рост по двум направлениям – за счет стимулирования внутреннего спроса и внешних рынков.

«На внутреннем контуре акцент – на инвестиционной работе, прежде всего, в регионах. Заявленный параметр в 122 процента – это, с одной стороны немало, но с другой, – всего на 4% выше, чем в 2020 году. То есть, задача для реального сектора вполне посильная. Прирост экспорта на 5,5% (или на $2,6 млрд) мы расписали совместно с отраслевым регуляторами с точки зрения рынков сбыта. Главным образом, это ЕАЭС и Российская Федерация плюс Азиатский регион, в первую очередь, Китай. Кроме того, будем стараться сохранить свое присутствие и на других рынках. Увеличение продаж позволит приблизиться к уровню средней зарплаты в 2 тысячи рублей. В сочетании с уже принимаемыми антиинфляционными мерами это позволит увеличить реальные доходы населения более чем на 4 процента», – отметил первый замглавы экономического ведомства.

Отвечая на вопрос о ключевых направлениях инвестиционной работы, Юрий Чеботарь акцентировал внимание на следующих блоках.

«Первый – жилье. Здесь мы исходим из того, что должны быть выполнены программные показатели строительства жилья. В том числе с господдержкой – не менее 1,3 млн квадратных метров. Существенно будем добавлять по арендным площадям для закрепления кадров на местах. Второй – инфраструктура. Наши регионы в последние два года были недофинансированы в части транспортной инфраструктуры, социальных объектов и так далее. Мы проанализировали, какие из них в будущем году следует «подтянуть». Цена вопроса – почти 7 млрд рублей. Третий, самый емкий – это реализация инвестиционных проектов. Работа ведется ежедневно совместно с нашими коллегами из регионов и отраслевых ведомств. Сформирован пул – почти 800 проектов на 6 млрд рублей», - сказал чиновник.

Юрий Чеботарь отметил, что совместно с регионами сгенерировано 129 проектов – не менее одного в каждом районе. Их выполнение станет одним из основных показателей эффективности работы местной власти.

Кроме того, в планах реализовать не менее 50 импортозамещающих проектов, а также союзные импортозамещающие проекты, которые будут финансироваться Российской Федерацией.

«Не забываем о необходимости модернизации на предприятиях – это постоянный процесс. Ранее в среднем не менее 10% ВВП направлялось на текущее обновление. В прошлые годы этот показатель снизился до 8 процентов. Поэтому реальному сектору поставлена задача – восстановить прежние объемы. Для этого каждым регионом и министерством будут разработаны инвестиционные планы: где-то поставить новое оборудование, где-то модернизировать. Источники финансирования согласованы как с банковской сферой, так и с поддержкой бюджета» - резюмировал первый замминистра экономики.