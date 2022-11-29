За январь-сентябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 13,8%, рентабельность продаж – 10,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 4,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 12,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 6,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 9,1% от общего объема кредиторской задолженности.