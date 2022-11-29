Белорусская железная дорога уже перевезла 1,1 млн тонн сахарной свеклы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году Белорусская железная дорога осуществляет перевозку сладких корнеплодов на Слуцкий сахарорафинадный и Городейский сахарный комбинаты, а также на Жабинковский сахарный завод.

В настоящее время погрузка продолжается, ее ежесуточный объем составляет свыше 300 вагонов.

Массовая перевозка корнеплодов железнодорожным транспортом на отечественные сахарные заводы осуществляется с сентября по декабрь. Такой график обусловлен технологией выращивания и хранения свеклы, а также мощностями предприятий по ее переработке.