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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1 МЛН ТОНН СВЕКЛЫ ПЕРЕВЕЗЛА БЖД С НАЧАЛА УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
09:32 30.11.2022
Белорусская железная дорога уже перевезла 1,1 млн тонн сахарной свеклы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом году Белорусская железная дорога осуществляет перевозку сладких корнеплодов на Слуцкий сахарорафинадный и Городейский сахарный комбинаты, а также на Жабинковский сахарный завод.
В настоящее время погрузка продолжается, ее ежесуточный объем составляет свыше 300 вагонов.
Массовая перевозка корнеплодов железнодорожным транспортом на отечественные сахарные заводы осуществляется с сентября по декабрь. Такой график обусловлен технологией выращивания и хранения свеклы, а также мощностями предприятий по ее переработке.
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