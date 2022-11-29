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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛИСЬ НА 2,8%


09:25 30.11.2022

Реальные располагаемые денежные доходы населения Гродненской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2022 г. составили 97,2% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,0%.
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