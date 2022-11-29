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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПРИВЛЕК 4,1 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ


17:59 29.11.2022

Холдинг «Белресурсы» за январь-октябрь 2022 года привлек 4,1 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, чистая прибыль за январь-октябрь 2022 года составила 16 883,8 тыс. рублей.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-октябрь 2022 года составила 575 315,8 тыс. рублей и возросла на 111,43% к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 360 526,3 тыс. рублей, или 77,3% к 2021 г. в сопоставимых условиях.

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 38 251,1 тыс. рублей.

Объем производства продукции в целом по холдингу «Белресурсы» составил 167 164,7 тыс. рублей, или 186,9% в фактических отпускных ценах к соответствующему периоду 2021 г.

Рентабельность продаж составила 6,65% при доведенном задании 4,0%.

Темп роста экспорта составил 131,9% к 2021 году при задании 105,0%. Экспортировано продукции на сумму 29 295,2 тыс. долларов США.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 231,1 тыс. рублей на 1 работника, или 111,3% к 2021 году, по добавленной стоимости –41,0 тыс. рублей на 1 работника, или 121,3% к 2021 году.
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