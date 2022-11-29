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ЭКОНОМИКА РБ
ИП БЕЛАРУСИ НЕ СМОГУТ ПРИМЕНЯТЬ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
17:49 29.11.2022
С 1 января 2023 года индивидуальные предприниматели утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения (пункт 174 статьи 2, статья 9 Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, с 1 января 2023 год ИП смогут применять два режима налогообложения: общий порядок налогообложения (предусматривает уплату подоходного налога с физических лиц) и систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке и на условиях, определенных в главе 33 Налогового кодекса Беларуси.
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