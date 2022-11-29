ЭКОНОМИКА РБ

ИП БЕЛАРУСИ НЕ СМОГУТ ПРИМЕНЯТЬ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

17:49 29.11.2022 С 1 января 2023 года индивидуальные предприниматели утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения (пункт 174 статьи 2, статья 9 Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, с 1 января 2023 год ИП смогут применять два режима налогообложения: общий порядок налогообложения (предусматривает уплату подоходного налога с физических лиц) и систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке и на условиях, определенных в главе 33 Налогового кодекса Беларуси.