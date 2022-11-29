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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КОММУНАРКА» ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАКАО-БОБОВ
17:38 29.11.2022
СОАО «Коммунарка» планирует построить новое производство по переработке какао-бобов. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром».
«Сегодня руководство предприятия впервые представило проект по строительству еще одной фабрики: это будет предприятие с новым оборудованием по первичной переработке какао-бобов, с внедрением новых линий и созданием интересного готового продукта», - говорится в сообщении.
По словам гендиректора Сергея Анюховского, проект позволит фабрике выйти в В2В-сектор.
«Мы выйдем на рынок не только как предприятие по производству и продаже кондитерских изделий, но также и полуфабрикатов. То есть пойдем в В2В-сектор, будем торговать с аналогичными кондитерскими компаниями, продавая им уже сырьевую составляющую. Проект довольно масштабный с точки зрения и финансирования, и строительства, и закупки оборудования», - отметил генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский.
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