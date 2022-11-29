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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ ЦЕНА ОДНУШЕК СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА


17:17 29.11.2022

За неделю, с 21 по 28 ноября, в Минске выросла цена на квартиры.

Каксообщает Realt.by, на прошлой неделе рядом столичных агентств недвижимости из базы были удалены более 1,5 тысяч объявлений с устаревшими ценами и условиями. После этого в базу добавили новые объявления с актуальными ценами, более высокими относительно прошлого периода, ввиду увеличения цен у застройщиков. Основная часть этих предложений локализована в Октябрьском и Центральном районах.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 1,8% и составил 1$162. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1332, как и неделей ранее.

Количество объявлений в базе Realt о продаже квартир в Минске по сравнению с прошлым понедельником снизилось на 3,3% - с 17,7 до 17,1 тысячи. Наибольшее уменьшение числа объектов произошло у 2-комнатных квартир — минус 5% за неделю. «Трешек» стало меньше на 4%, а 1-комнатных квартир — на 1,5%. Количество 4-комнатных квартир, напротив, увеличилось на 1%.

Среди районов города наиболее существенное снижение числа предложений отмечалось в Октябрьском, чуть меньшее — в Центральном и Заводском. В других существенных изменений в количестве объявлений за неделю не произошло.

В большинстве типов квартир средние цены квадратного метра по причинам, описанным выше, за последние семь дней показали положительную динамику. Наиболее существенный рост отмечался у 1-комнатных квартир — плюс 3%. Исключением стали 4-комнатные квартиры, которые, напротив, стали дешевле на 0,3%.

Среди районов города существеннее всего «квадрат» стал дороже в Октябрьском (+1,5%) и Центральном (+0,8%). Наибольшее снижение средней цены квадратного метра за прошедшие семь дней произошло в Партизанском районе — минус 3,5%.
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