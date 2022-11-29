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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ В 50 СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛАРУСИ НЕ ЗАВЕРШЕНА УБОРКА КУКУРУЗЫ
17:13 29.11.2022
На 24 ноября 2022 года в 49 сельхозорганизациях Беларуси не была убрана кукуруза. Это показала проведенная Комитетом госконтроля проверка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в Гомельской области кукуруза не убрана в 19 хозяйствах, в Могилевской – в 15, в Витебской – в 8, в Минской – в 7.
Также в 12 из 84 проверенных сельхозорганизаций выявлены факты приписок объема выполненных работ по уборке кукурузы с полей. К примеру, в Ельском районе не было убрано 272 га кукурузы на силос, хотя по документам уборка была завершена днем ранее.
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