На 24 ноября 2022 года в 49 сельхозорганизациях Беларуси не была убрана кукуруза. Это показала проведенная Комитетом госконтроля проверка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в Гомельской области кукуруза не убрана в 19 хозяйствах, в Могилевской – в 15, в Витебской – в 8, в Минской – в 7.

Также в 12 из 84 проверенных сельхозорганизаций выявлены факты приписок объема выполненных работ по уборке кукурузы с полей. К примеру, в Ельском районе не было убрано 272 га кукурузы на силос, хотя по документам уборка была завершена днем ранее.