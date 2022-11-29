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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ОТМЕЧАЕТ ВСПЛЕСК ПРОДАЖ БЕТОННЫХ БЛОКОВ НА ТОРГАХ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК


16:36 29.11.2022

В ноябре 2022 г. на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ)произошел всплеск активности покупателей блоками из ячеистого бетона: за неполный месяц объем сделок в натуральном выражении превысил 15 тыс. куб. м, что заметно выше среднемесячного значения в текущем году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, одна из основных причин роста продаж - благоприятная для покупателей ценовая конъюнктура, обусловленная желанием производителей стройматериалов реализовать как можно больше продукции в низкий сезон, который наступил с приходом холодов и снижением темпов строительства.

В сегменте стройматериалов конец осени и зима обычно характеризуются невысокой покупательской активностью, поскольку строительный сезон завершен и спрос на продукцию находится на минимальном уровне. Это касается в том числе и блоков из ячеистого бетона. Для стимулирования продаж производители стараются привлечь покупателей более выгодными ценами, только на биржевых торгах размер дисконта определяет рынок, подсказывая продавцам объективную стоимость их товара в текущий момент.

Например, сейчас бетонные блоки торгуются дешевле 100 BYN/куб. м (без НДС). Судя по сумме сделок, совершенных в ноябре, такая цена полностью соответствует ожиданиям покупателей, которые, несмотря на низкий сезон, существенно увеличили объемы закупок по сравнению с предыдущими месяцами.

Велика вероятность, что сложившаяся ценовая ситуация сохранится до конца текущего года, пока предприятия-производители не разгрузят свои склады. При этом стоимость блоков может опуститься еще ниже.

С начала года белорусские потребители приобрели на биржевых торгах 45,3 тыс. куб. м блоков из ячеистого бетона на сумму 6,1 млн BYN.

В торговых сессиях регулярно участвуют более 30 покупателей государственной и частной форм собственности.
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