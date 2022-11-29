В январе-октябре 2022 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 4488 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 398,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 231,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 58% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 165,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 91,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,9% от общего ввода по области.