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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 4,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


16:10 29.11.2022

В январе-октябре 2022 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 4488 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 398,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 231,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 58% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 165,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 91,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,9% от общего ввода по области.
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