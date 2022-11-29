В БГУ подвели итоги Международного молодежного конкурса стартапов Startup Heart.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, высокую оценку представителей компании IBA получила инициатива студента Витебского государственного университета им. П. М. Машерова Ильи Семехина SmartLogist, предназначенная для разработки программной платформы и мобильного приложения на его основе.

Также была отмечена идея создания виртуального мира Eye, в котором разместят информацию о магазинах, спортзалах, кинотеатрах, образовательных курсах и др. Руководителем проекта выступил минчанин Максим Молнар.

Резидент Белорусского парка высоких технологий EPAM поддержит туристическую компанию Tourhunter во главе с Натальей Новик и агрегатор, направленный на улучшение маникюрного сервиса Manicurrer, от минчанки Юлии Станкевич.

Экспертную поддержку от российской компании Geekbrains получит идея онлайн-платформы для обучения иностранным языкам взрослых и детей SpeakEasy от разработчиков из Гродно.

Программно-аппаратный продукт студентов Санкт-Петербургского горного университета «PCON» с возможностью отслеживания потребления энергии в доме, офисе, малом и среднем предприятии заручился финансовой помощью от компании Myfreedom.

Приз зрительских симпатий получил образовательный проект Junion, который помогает новичкам в сфере IT ускорить процесс обучения и получить первый опыт работы в команде под контролем практикующих специалистов. Руководителем команды разработчиков выступает выпускница БГУИР Анастасия Кавзович.

Отдельных призов от инвесторов удостоены ряд разработчиков. В их числе учащиеся минских гимназий за проект «МетаФора» об обучении в игровой форме; минчанин Дмитрий Трубицкий за социальную сеть Voter для повышения конверсии бизнеса, а также российский автор за «умный» домашний мини-парник ISHROOMFARM и приложение к нему для выращивания грибов.

Финал конкурса прошел 25 ноября. Всего было представлено 14 проектов в области создания компьютерных игр, образовательных технологий, социальных решений, туризма, торговли и экологии.

Организатором конкурса выступил экономический факультет БГУ.

Международный молодежный конкурс стартапов Startup Heart впервые прошел в 2019 году по инициативе студентов-экономистов и преподавателей БГУ. Направлено мероприятие на создание условий для реализации бизнес-проектов, оказание помощи молодежи в поиске партнеров или инвесторов. За историю конкурса его участниками стали представители Беларуси, России, Казахстана и Германии.