Прокуратура Гродненской области по результатам надзорных мероприятий возбудила уголовное дело о получении взятки в отношении 49-летнего бывшего директора филиала «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт», депутата Дитвянского сельского совета депутатов Лидского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, экс-директор филиала с февраля по июнь 2022 года получил от директора ООО «ЛидаАгроСнаб» 3 тыс. рублей незаконного вознаграждения за организацию заключения и исполнения филиалом «Дитва» договора поставки молодняка крупного рогатого скота в адрес указанной коммерческой структуры.

Фактически по договору передано не менее 22 вынужденно прирезанных голов сельскохозяйственных животных.

Действия экс-директора квалифицированы по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку действия, которое это лицо должно и могло совершить с использованием своих служебных полномочий.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области.