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ЭКОНОМИКА РБ
В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА «ДИТВА» ОАО «ЛИДАХЛЕБОПРОДУКТ» ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ВЗЯТКИ
14:48 29.11.2022
Прокуратура Гродненской области по результатам надзорных мероприятий возбудила уголовное дело о получении взятки в отношении 49-летнего бывшего директора филиала «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт», депутата Дитвянского сельского совета депутатов Лидского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, экс-директор филиала с февраля по июнь 2022 года получил от директора ООО «ЛидаАгроСнаб» 3 тыс. рублей незаконного вознаграждения за организацию заключения и исполнения филиалом «Дитва» договора поставки молодняка крупного рогатого скота в адрес указанной коммерческой структуры.
Фактически по договору передано не менее 22 вынужденно прирезанных голов сельскохозяйственных животных.
Действия экс-директора квалифицированы по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку действия, которое это лицо должно и могло совершить с использованием своих служебных полномочий.
Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области.
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