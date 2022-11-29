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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПРОСЕЛ НА 2,1%


14:21 29.11.2022

В Гомельской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 года составил 6 522,4 млн. рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 6 028,8 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 8212,3 млн рублей, или 90,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 320,5 млн рублей, или 105,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
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