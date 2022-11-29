Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический прогноз на 2023 год.

В аналитическом материале резюмированы итоги экономического развития государств — участников банка в 2022 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона на 2023 и 2024 годы.

Прогнозируется следующая экономическая динамика в 2023 году: сокращение ВВП России — на 2%, рост ВВП Армении — на 4,2%, Беларуси — на 0,3%, Казахстана — на 4,2%, Кыргызстана — на 3,5% и Таджикистана — на 6,5%.