|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ НА 0,3%
14:00 29.11.2022
Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический прогноз на 2023 год.
В аналитическом материале резюмированы итоги экономического развития государств — участников банка в 2022 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона на 2023 и 2024 годы.
Прогнозируется следующая экономическая динамика в 2023 году: сокращение ВВП России — на 2%, рост ВВП Армении — на 4,2%, Беларуси — на 0,3%, Казахстана — на 4,2%, Кыргызстана — на 3,5% и Таджикистана — на 6,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2022
Курсы в банках
на 29.11.2022
Конвертация в банках
на 29.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте