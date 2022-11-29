В условиях экономических ограничений предприятия СЭЗ «Брест» продолжают переориентацию экспортных поставок с рынков Евросоюза и Украины в государства ЕАЭС и другие страны.

Как сообщает сайт СЭЗ, «выпадающий» объем экспорта, который составил около $50 млн, удалось перекрыть за счет роста поставок в дружественные страны на сумму $88 млн. В целом с января по сентябрь 2022 года рост экспорта предприятий-резидентов составил 108,8%. Обеспечено формирование положительного внешнеторгового сальдо в сумме $304 млн.

Основным экспортным рынком для субъектов хозяйствования свободной экономической зоны является Российская Федерация. Несмотря на снижение внутреннего потребительского спроса, многие резиденты сумели значительно нарастить поставки своей продукции в РФ. Среди таких предприятий – «Аккумуляторный Альянс», «Бархим», «Вастега», «Кондор», «Санта Бремор» и другие. Всего на долю соседней страны приходится 85% экспорта.

Во втором полугодии отмечен ежемесячный рост выпуска продукции к соответствующему периоду прошлого года: август – 102,0%, сентябрь – 101,5%, октябрь - 101,8%.Устойчивый рост объемов производства в течение трех последних месяцев отмечается на предприятиях «АНРЭКС», «БелИНЭКО», «БЕЛС», «ИНКО-ФУД», «Кондор», «Брестский чулочный комбинат», «ППТО Полесье», «Вастега», «Стеклосфера».

За 9 месяцев резиденты СЭЗ выпустили промышленной продукции на Br2,7 млрд. Рост объемов производства в фактических ценах составил 112,8%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила Br2961,5 млн (темп роста в сравнении с прошлым годом – 111,9%).

При этом чистая прибыль предприятий к аналогичному периоду прошлого года возросла на 46,9% и составила Br301,4 млн.

На дополнительно введенные рабочие места приняты 240 человек.

За 9 месяцев 2022 года привлечено иностранных инвестиций в размере $133,6 млн (темп роста – 105,7%).

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $59 млн (темп роста – 135,9%).

Однако в связи с ограничениями на приобретение технологического оборудования, запчастей и материалов ряд инвесторов перенес сроки вложения средств в основной капитал на более поздние сроки.

В 2022 году в качестве резидентов СЭЗ «Брест» зарегистрированы 6 организаций с суммарным объемом инвестиций $92 млн.