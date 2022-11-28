Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-октябре 2022 г. составил 20,3 млрд тонно-километров, или 93,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-октябре 2022 г. пассажирооборот составил 1252,7 млн пассажиро-километров, или 99,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 169,9 млн человек, или 95,1% к январю-октябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.